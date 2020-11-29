Красотка из Bellator Валери Лореда молотит по мешку. Видео

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, ответила критикам в своём «инстаграме», показав как она работает в партере с мешком.
«Просто инстаграм-модель, ты не настоящий боец, твой рекорд всего 3-0, тебя переведут и заставят сдаться, ты слишком хороша, чтобы драться, ты никогда не станешь чемпионом», — написала Лореда в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
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