Смит победил Кларка в первом раунде. Результаты всех боёв турнира UFC Vegas 15

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит одержал победу над Девином Кларком удушающим приёмом на турнире UFC Fight Night 184, который состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился уже в первом раунде.



Для Смита эта победа стала 34-й в карьере. Кларк потерпел пятое поражение в ММА.



Напомним, планировалось, что главным поединком турнира станет бой тяжеловесов Кёртиса Блэйдса и Деррика Льюиса, однако у Кёртиса был диагностирован коронавирус и бой был отменён.



UFC Fight Night 184. Результаты боёв



Энтони Смит — Девин Кларк — победа Смита приёмом в первом раунде

Джош Паризян — Паркер Портер — победа Портера единогласным решением судей

Мигель Баеза — Такаши Сато — победа Баезы приёмом во втором раунде

Спайк Карлайл — Билл Алджео — победа Алджео единогласным решением судей

Эшли Эванс-Смит — Норма Дюмонт — победа Дюмонт единогласным решением судей

Джонатан Пирс — Каи Камака — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде