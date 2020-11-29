Смит победил Кларка в первом раунде. Результаты всех боёв турнира UFC Vegas 15

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит одержал победу над Девином Кларком удушающим приёмом на турнире UFC Fight Night 184, который состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился уже в первом раунде.
Для Смита эта победа стала 34-й в карьере. Кларк потерпел пятое поражение в ММА.
Напомним, планировалось, что главным поединком турнира станет бой тяжеловесов Кёртиса Блэйдса и Деррика Льюиса, однако у Кёртиса был диагностирован коронавирус и бой был отменён.
UFC Fight Night 184. Результаты боёв
Энтони Смит — Девин Кларк — победа Смита приёмом в первом раунде
Джош Паризян — Паркер Портер — победа Портера единогласным решением судей
Мигель Баеза — Такаши Сато — победа Баезы приёмом во втором раунде
Спайк Карлайл — Билл Алджео — победа Алджео единогласным решением судей
Эшли Эванс-Смит — Норма Дюмонт — победа Дюмонт единогласным решением судей
Джонатан Пирс — Каи Камака — победа Пирса техническим нокаутом во втором раунде
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