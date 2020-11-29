Исмаилов: Штырков не вывез бы и неделю в моем мире

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем поединке с Иваном Штырковым.
«Самые жесткие противостояния складываются именно так. Что бы ни произошло, по-бойцовски надо приветствовать друг друга и прощаться. Но вот так получаются самые жесткие противостояния. Да, непривычно, что Ваня так расположен к юмору. Но это не означает, что я буду сдерживать себя. Считаю, Ваня не вывезет этого противостояния. Он не вывез бы и неделю в моем мире. Это мое искреннее видение ситуации. Знаю, он мужик и пойдёт до конца. Ты должен делать больше меня, чтобы были шансы на победу», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене».
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