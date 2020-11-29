Хабиб: если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил серию новых фотографий на своей странице в «Инстаграме», на которых показано, как он проводит тренировки.
«Если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал. Хорошо поборолись с утра», — написал Нурмагомедов, прикрепив к посту три фотографии.
Соответствующий пост доступен на странице российского спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.
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