Дана Уайт: не думаю, что Яир Родригес проведёт бой в скором времени

Президент UFC Дана Уайт выразил сомнение, что боец полулёгкого веса Яир Родригес проведёт поединок в обозримом будущем.

«Разве мы не говорим о ситуации Родригеса публично? Почему нет?» — спросил Уайт у одного из функционеров UFC.

После Дана ответил прессе.

«Не думаю, что он проведёт бой в скором времени. Он не травмирован. Но то, что происходит с ним, не моё дело. Когда он вернётся, тогда вернётся. Отказывался ли он от боя? Нет», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15, после чего покинул мероприятие.

Напомним, Родригеса долгое время называют потенциальным соперником Забита Магомедшарипова. Их встреча срывалась уже несколько раз. 28 ноября россиянин сообщил, что его бой в UFC сорвался в очередной раз.