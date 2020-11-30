«Барашки бомба». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о дагестанской баранине

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что дагестанская баранина поднялась в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России». Ранее сообщалось, что дагестанская продукция, представленная на конкурсе, поднялась на пятую строчку всероссийского рейтинга.

«Барашки бомба», — подписал он фото дагестанских баранов.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.