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«Барашки бомба». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о дагестанской баранине

«Барашки бомба». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о дагестанской баранине
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что дагестанская баранина поднялась в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России». Ранее сообщалось, что дагестанская продукция, представленная на конкурсе, поднялась на пятую строчку всероссийского рейтинга.

«Барашки бомба», — подписал он фото дагестанских баранов.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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