Хабиб Нурмагомедов показал фото из Абу-Даби. Там он встретится с президентом UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и президент UFC Дана Уайт планируют провести встречу в Абу-Даби, на которой обсудят возможные варианты дальнейшего сотрудничества.

«На фоне каменных джунглей, что ли», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.