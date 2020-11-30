Тайсон: бокс в долгу перед ютьюберами

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон положительно отозвался о профессиональных боях с участием блогеров.



«В моей реальности ютьюберы помогают боксу. Бокс в долгу перед ними. Они должны получать специальные пояса за свой труд. Бокс был практически умирающим видом спорта, учитывая, как UFC работает на рынке. Бокс возвращается благодаря таким парням», — приводит слова Тайсона BJPenn.



В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса, 51-летним Роем Джонсом. Бой завершился вничью. Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, по окончании боя со скандалом покинул ринг. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.



В андеркарде этого боя состоялся поединок бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона и блогера Джейка Пола.



Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды оказывался в нокдауне.



У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.