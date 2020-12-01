Джордж Форман считает, что Тайсон снова может стать чемпионом мира

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман поделился впечатлениями от поединка Майка Тайсона с Роем Джонсом, отметив, что при определённых обстоятельствах легендарный Тайсон снова может стать чемпионом мира.

«Если он будет в такой же форме, как и сейчас, если всё сложится воедино, у него может появиться возможность сразиться за титул. Если его будут правильно вести и выведут на поединок с подходящим чемпионом, то он сможет его нокаутировать. Тайсон выглядел великолепно. Я не мог поверить в то, что увидел в бою с Джонсом», — приводит слова Формана MMAJunkie.

Напомним, встреча Роя Джонса с Майком Тайсоном состоялась 29 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Бой завершился вничью.