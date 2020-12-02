Хабиб провёл «полезный и долгий» день в Ташкенте

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в столицу Узбекистана Ташкент. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Россиянин, судя по всему, провёл там деловые встречи, но при этом нашёл время и для тренировки.

«Сегодня был очень полезный и долгий день в Ташкенте. Но день мы начали с утренней тренировки, и понеслись встречи и мероприятия», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.