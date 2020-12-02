Хабиб Нурмагомедов рассказал, что приносит ему больше удовольствия, чем победы в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что победы в октагоне уже несколько лет не приносят ему удовольствия, и рассказал, чему по-настоящему радуется.

«Все думают, что если я чемпион UFC, то увлекаюсь только боями. Когда я в UFC, я там увлекаюсь. Время от времени заходим, получаем удовольствие, выходим. И всё, дальше я уже забываю. Но как такового удовольствия я уже пару лет минимум не получаю от побед.

В этих видах спорта я уже всю жизнь. Очень много достижений, очень много побед. Постоянство не приносит мне удовольствия. Удовольствие приносят маленькие вещи: когда ты дома, когда твой ребёнок делает первые шаги. Такие маленькие моменты приносят мне намного больше удовольствия, чем победы в UFC», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте.