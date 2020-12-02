Нурмагомедов – о бое Тайсон – Джонс: фанаты думали, что, может, мы и Хабиба так увидим

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время своей пресс-конференции поделился впечатлениями от выставочного боя легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего, в котором была зафиксирована ничья.



«Я смотрел. Преданные [фанаты] смотрели и думали, что, может, мы и Хабиба так увидим. Я проснулся и тоже посмотрел. У меня двоякое чувство. Они заработали денег, потратят большую часть на благотворительность. Они друг другу большой урон не нанесли, как спарринг», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился ничьей. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.