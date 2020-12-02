Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о заявлениях на тему религии

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к резонансным заявлениям. Напомним, в октябре Нурмагомедов опубликовал грубый пост в «Инстаграме», адресованный президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который, по его мнению, опосредованно оскорбил пророка Мухаммеда.

«Не знаю, как ответить, чтобы не попасть на заголовки. Например, я читаю высказывания по поводу религии — я тоже считаю это радикальным. Кто-то считает это нормальным, не будем эту тему мусолить.

Сложно постоянно высказываться по тому или иному вопросу, но молчать тоже иногда неправильно. Давайте особо не будем затрагивать эту тему», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.