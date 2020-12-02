Хабиб: нет планов о возвращении, удовольствия от выигрыша я уже не получаю

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время своей пресс-конференции заявил, что не планирует возвращаться в октагон.
«Вопросы о возвращении меня будут преследовать до конца жизни. Видели ролик, что «слово давал, возвращаю обратно»? У меня нет планов о возвращении сейчас. Хочу сфокусироваться на более важных вещах. Удовольствия от выигрыша я уже не получаю. У людей будут всегда разные мнения, кто-то будет считать, что нужно драться. Кто-то нет. Моё мнение такое: завершаешь карьеру — завершай», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
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