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Нурмагомедов признался, что закончил бы карьеру даже в случае поражения от Гэтжи

Нурмагомедов признался, что закончил бы карьеру даже в случае поражения от Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ушёл бы из спорта, даже если бы проиграл Джастину Гэтжи 24 октября в том бою. Нурмагомедов одержал победу во втором раунде.

«Практически никто не знал до боя, что я завершаю. Мне было очень тяжело принять это решение. Я всю жизнь этим занимаюсь, очень многие боятся заниматься тем, что никогда не делали. Были разговоры о завершении, но знали единицы.

Если бы я проиграл, решение было бы такое же. Я никогда не был в положении проигравшего, не знаешь, какая будет реакция. У меня даже не было мыслей о поражении. Зашёл — высказался.

После боя я пару раз был на туринрах, мне тоже хочется, и это живёт во мне. Чемпионы будут приходить, будут меняться, и я буду себя с ними сравнивать. Такое будет всегда в голове», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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