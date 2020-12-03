Тренер Макгрегора: Конор просто лучше, чем Порье

Оуэн Родди, один из тренеров бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Дастином Порье на турнире UFC 257, запланированном на 23 января 2021 года на «Бойцовском острове».



«Конор оставался активен и продолжал работу над каждым аспектом. Вы убедитесь в этом. Он сейчас в лучшей форме, чем когда-либо, он похож на точно настроенную машину. Порье серьёзно прибавил с первого боя, но и Конор не стоял на месте. Они уже другие бойцы, но Конор просто лучше. Он будет слишком точным для Дастина», — приводит слова Родди MMAJunkie.



Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.



Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландец одержал досрочную победу.