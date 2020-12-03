Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

USADA отстранило Яира Родригеса на полгода

USADA отстранило Яира Родригеса на полгода
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полулёгком весе Яир Родригес отстранён от поединков на 6 месяцев, сообщает MMA Fighting. Такое решение принято антидопинговым агентством USADA.

Организация пошла на такой шаг, потому что мексиканец трижды не указал своё местонахождение, куда к нему должны были прийти офицеры и взять у него пробы на наличие запрещённых в организме препаратов.

Дисквалификация уже вступила в силу и завершится в марте 2021 года. Напомним, Родригес считался основным кандидатом на поединок с россиянином Забитом Магомешариповым. Схватка срывалась несколько раз.

Последний раз Яир Родригес выходил в октагон в октябре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил опытного американца Джереми Стивенса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020