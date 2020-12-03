USADA отстранило Яира Родригеса на полгода
Боец UFC в полулёгком весе Яир Родригес отстранён от поединков на 6 месяцев, сообщает MMA Fighting. Такое решение принято антидопинговым агентством USADA.
Организация пошла на такой шаг, потому что мексиканец трижды не указал своё местонахождение, куда к нему должны были прийти офицеры и взять у него пробы на наличие запрещённых в организме препаратов.
Дисквалификация уже вступила в силу и завершится в марте 2021 года. Напомним, Родригес считался основным кандидатом на поединок с россиянином Забитом Магомешариповым. Схватка срывалась несколько раз.
Последний раз Яир Родригес выходил в октагон в октябре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил опытного американца Джереми Стивенса.
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