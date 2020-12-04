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Хабиб пожелал удачи Рабаданову перед защитой титула на первом турнире EFC

Хабиб пожелал удачи Рабаданову перед защитой титула на первом турнире EFC
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Гаджи Рабаданову перед поединком турнира Eagle Fighting Championship. Соответствующий пост Хабиб опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Удачи тебе, братишка, в завтрашнем бою. Очень многое пройдено, осталось сделать красиво», — написал Нурмагомедов.

Гаджи Рабаданов был обладателем титула Gorilla Fighting Championship. Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен и переименовал его в Eagle Fighting Championship. Первое шоу под новым брендом пройдёт 4 декабря. Прежние чемпионы GFC сохранили титулы. Рабаданов будет защищать пояс в бою с Мехди Дакаевым.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».

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