ACA 115: полный кард турнира с главным боем Исмаилов — Штырков

13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера сразятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Магомед Исмаилов (16-2-1) — Иван Штырков (17-1-1), полутяжёлый вес
Магомедрасул Гасанов (14-2-0) — Артём Фролов (14-2-0), средний вес.
Предварительный кард
Юсуф Раисов (16-2-0) – Егор Голубцов (19-9-0), лёгкий вес
Андрей Гончаров (13-3-0) – Адлан Батаев (12-2-0), полулёгкий вес
Муслим Магомедов (7-0-0) – Мурат Гугов (7-2-0), полутяжёлый вес
Нурсултан Касымханов (11-2-0) – Алихан Сулейманов (11-2), полулёгкий вес
Мухамед Коков (15-5-0) – Хердесон Батиста (14-4-0), лёгкий вес
Евгений Егембердиев (11-3-0) – Люк Барнатт (15-9-0), полутяжёлый вес
Руслан Магомедов (15-1-0) – Дмитрий Побережец (25-5-1), тяжёлый вес
Алексей Полпудников (29-7-1) – Биберт Туменов (9-1-0), полулёгкий вес
Денис Смолдарёв (14-7-0) – Эльхан Мусаев (6-0-0), тяжёлый вес
Мурад Каламов (11-3-0) – Франсиско де Лима Мачиель (15-4-1), легчайший вес.
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