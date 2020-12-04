Рабаданов потерял титул на первом же турнире нового промоушена Нурмагомедова EFC
4 декабря в Москве состоялся первый турнир лиги Eagle Fighting Championship, владельцем которой является чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
В главном поединке шоу встретились член команды Хабиба чемпион лиги EFC Гаджи Рабаданов (получивший этот статус как обладатель титула GFC — лиги — предшественницы EFC) и француз чеченского происхождения Мехди Дакаев. Встреча завершилась победой Дакаева единогласным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом новообразованного промоушена.
Рабаданов же потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере.
Напомним, Хабиб Нурмагомедомедов выкупил лигу GFC и переименовал в EFC несколько недель назад, официально это было подтверждено 2 декабря.
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
23:50
-
22:53
-
22:36
-
21:30
-
20:51
-
19:28
-
18:28
-
17:51
-
16:02
-
14:07
-
13:04
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:03
-
09:00
-
07:37
-
00:24
- 3 декабря 2020
-
23:32
-
22:26
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:57
-
17:54
-
16:11
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:02
-
10:26
-
09:45
-
09:09
-
09:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам