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Рабаданов потерял титул на первом же турнире нового промоушена Нурмагомедова EFC

Рабаданов потерял титул на первом же турнире нового промоушена Нурмагомедова EFC
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

4 декабря в Москве состоялся первый турнир лиги Eagle Fighting Championship, владельцем которой является чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

В главном поединке шоу встретились член команды Хабиба чемпион лиги EFC Гаджи Рабаданов (получивший этот статус как обладатель титула GFC — лиги — предшественницы EFC) и француз чеченского происхождения Мехди Дакаев. Встреча завершилась победой Дакаева единогласным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом новообразованного промоушена.

Рабаданов же потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, Хабиб Нурмагомедомедов выкупил лигу GFC и переименовал в EFC несколько недель назад, официально это было подтверждено 2 декабря.

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