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Махачев: один процент, что Хабиб вернётся

Махачев: один процент, что Хабиб вернётся
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ислам Махачев оценил шансы на возвращение в спорт чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, вероятность этого крайне низка.

«Ну, на 100% никто не может сказать. Пусть будет один процент, что Хабиб вернётся. Думаю, он не вернётся, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, я подумал, что он молодец и все правильно сделал.

Был шокирован, не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он хочет подраться с Жоржем Сен-Пьером, и нам он не говорил, что будет завершать карьеру", — приводит слова Махачева ТАСС.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов провёл третью защиту титула, победив Джастина Гэтжи. Потом спортсмен объявил об уходе из спорта.

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