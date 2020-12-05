Махачев: один процент, что Хабиб вернётся
Боец UFC Ислам Махачев оценил шансы на возвращение в спорт чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, вероятность этого крайне низка.
«Ну, на 100% никто не может сказать. Пусть будет один процент, что Хабиб вернётся. Думаю, он не вернётся, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, я подумал, что он молодец и все правильно сделал.
Был шокирован, не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он хочет подраться с Жоржем Сен-Пьером, и нам он не говорил, что будет завершать карьеру", — приводит слова Махачева ТАСС.
Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов провёл третью защиту титула, победив Джастина Гэтжи. Потом спортсмен объявил об уходе из спорта.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
10:35
-
09:53
-
09:48
-
01:17
-
00:54
- 4 декабря 2020
-
23:50
-
22:53
-
22:36
-
21:30
-
20:51
-
19:28
-
18:28
-
17:51
-
16:02
-
14:07
-
13:04
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:03
-
09:00
-
07:37
-
00:24
- 3 декабря 2020
-
23:32
-
22:26
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:57
-
17:54
-
16:11
-
15:00
-
14:00
-
13:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам