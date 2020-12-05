Шлеменко прокомментировал номинирование Хабиба на премию главной спортивной звезды

Экс-чемпион Bellator популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о номинировании чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на премию главной спортивной звезды года. Шлеменко отметил, что завоевать эту награду будет непросто.
«Если Хабиба номинировали на эту премию, это уже хороший результат. Конкуренты у него довольно серьёзные. Тяжело будет с такими соперничать. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Кроме Нурмагомедова на премию главной звезды года в спорте номинированы такие именитые спортсмены, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор, и другие.
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