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Шлеменко прокомментировал номинирование Хабиба на премию главной спортивной звезды

Шлеменко прокомментировал номинирование Хабиба на премию главной спортивной звезды
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион Bellator популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о номинировании чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на премию главной спортивной звезды года. Шлеменко отметил, что завоевать эту награду будет непросто.

«Если Хабиба номинировали на эту премию, это уже хороший результат. Конкуренты у него довольно серьёзные. Тяжело будет с такими соперничать. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кроме Нурмагомедова на премию главной звезды года в спорте номинированы такие именитые спортсмены, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор, и другие.

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