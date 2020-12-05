Сондерс: не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс прокомментировал победу над Мартином Мюрреем.
«Меня не было больше года. Такое ощущение, что я боксировал на кладбище. Мне нравится выступать перед зрителями, выкладываться ради них. Я пробовал задавать ритм, но Мартин — опытный боксёр, так что он всячески мешал мне, снимаю шляпу перед ним.
Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу. Главное — я по-прежнему непобеждённый. Посмотрим, получится ли у меня выйти на большой бой и показать достойное выступление», — приводит слова Сондерса Boxing News 24.
31-летний Сондерс провёл лишь вторую защиту пояса по версии WBO. Поединок с Мюрреем стал у него первым с ноября 2019 года. Тогда на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) он нокаутировал в 11-м раунде боксёра из Аргентины Марсело Эстебана Касереса.
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