Менеджер Ромеро не исключил, что Йоэль может продолжить карьеру в России

Малки Кава, менеджер экс-бойца UFC Йоэля Ромеро, ответил на вопрос о возможности выступлений в одном из российских промоушенов, в частности ACA.
«На самом деле пока мы не называли конкретные организации, в которых Йоэль Ромеро может продолжить карьеру, но Ромеро готов выступить в любом из крупных российских промоушенов. Йоэль любит Россию и российских болельщиков», — приводит слова Малки Кавы «RT на русском».
Ранее в прессе появилась информация, что Ромеро может продолжить карьеру в России.
Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.
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