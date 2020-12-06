Менеджер Ромеро не исключил, что Йоэль может продолжить карьеру в России

Малки Кава, менеджер экс-бойца UFC Йоэля Ромеро, ответил на вопрос о возможности выступлений в одном из российских промоушенов, в частности ACA.



«На самом деле пока мы не называли конкретные организации, в которых Йоэль Ромеро может продолжить карьеру, но Ромеро готов выступить в любом из крупных российских промоушенов. Йоэль любит Россию и российских болельщиков», — приводит слова Малки Кавы «RT на русском».



Ранее в прессе появилась информация, что Ромеро может продолжить карьеру в России.



Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.