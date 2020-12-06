Дана Уайт рассказал, почему Ромеро отчислили из UFC

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему в лиге приняли решение расстаться с экс-претендентом на титул Йоэлем Ромеро.

«Мы собираемся провести серьёзную чистку ростера к концу года. Йоэль проиграл несколько последних боёв, ему 43 года, а наш ростер сильно раздут. Так что грядёт большое отчисление, в следующие несколько недель вы увидите много имён, от которых мы избавимся. Никаких странностей в переговорном процессе с Йоэлем не было. Он проиграл несколько последних боёв, ему 43 года. Это было сложное решение, которое необходимо было принять», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.

Напомним, в команде Йоэля Ромеро уже заявили, что кубинец не планирует завершать карьеру.