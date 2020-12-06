Дана Уайт рассказал, почему Ромеро отчислили из UFC
Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему в лиге приняли решение расстаться с экс-претендентом на титул Йоэлем Ромеро.
«Мы собираемся провести серьёзную чистку ростера к концу года. Йоэль проиграл несколько последних боёв, ему 43 года, а наш ростер сильно раздут. Так что грядёт большое отчисление, в следующие несколько недель вы увидите много имён, от которых мы избавимся. Никаких странностей в переговорном процессе с Йоэлем не было. Он проиграл несколько последних боёв, ему 43 года. Это было сложное решение, которое необходимо было принять», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.
Напомним, в команде Йоэля Ромеро уже заявили, что кубинец не планирует завершать карьеру.
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
09:41
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:40
-
08:06
-
07:06
-
06:45
-
02:09
-
00:45
- 5 декабря 2020
-
20:45
-
18:52
-
17:45
-
16:59
-
15:21
-
14:43
-
13:27
-
12:29
-
11:28
-
10:35
-
09:53
-
09:48
-
01:17
-
00:54
- 4 декабря 2020
-
23:50
-
22:53
-
22:36
-
21:30
-
20:51
-
19:28
-
18:28
-
17:51
-
16:02
-
14:07
-
13:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам