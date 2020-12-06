Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс потренировал чемпионку мира по боксу Шилдс, Конор дал им совет

Джон Джонс потренировал чемпионку мира по боксу Шилдс, Конор дал им совет
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс провёл тренировку для чемпионки мира по боксу Кларессы Шилдс, которая недавно подписала контракт с промоушеном смешанных единоборств PFL. Судя по всему, американка хочет набраться необходимых навыков у Джонса.

Джонс, как видно по его комментариям в «Инстаграме», остался доволен кондициями Кларессы. В свою очередь видео тренировки прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Ирландец также восхитился навыками Кларессы, отметил, что ему интересно наблюдать за её прогрессом и дал Джонсу и Шилдс несколько советов относительно того, над чем девушке необходимо поработать прежде всего.

Видео доступно на странице Джонса в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020