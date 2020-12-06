Джон Джонс потренировал чемпионку мира по боксу Шилдс, Конор дал им совет
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс провёл тренировку для чемпионки мира по боксу Кларессы Шилдс, которая недавно подписала контракт с промоушеном смешанных единоборств PFL. Судя по всему, американка хочет набраться необходимых навыков у Джонса.
Джонс, как видно по его комментариям в «Инстаграме», остался доволен кондициями Кларессы. В свою очередь видео тренировки прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Ирландец также восхитился навыками Кларессы, отметил, что ему интересно наблюдать за её прогрессом и дал Джонсу и Шилдс несколько советов относительно того, над чем девушке необходимо поработать прежде всего.
Видео доступно на странице Джонса в «Инстаграме».
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