Дана Уайт не смог выбрать самый опасный дивизион UFC

Президент UFC Дана Уайт не смог выбрать весовую категорию, которую можно было бы назвать самой конкурентоспособной и опасной в лиге.

«Самый конкурентный дивизион? Послушайте, лёгкий вес всегда был очень опасным и сложным. Полулёгкий дивизион смотрится замечательно. Легчайшая категория просто потрясающая. И вам должен нравиться средний дивизион. Я не могу ответить на ваш вопрос, не могу определить, какая категория сейчас самая сложная», — рассказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.

Напомним, чемпионом лиги в легчайшем весе является Пётр Ян, титулом в полулёгкой весовой категории обладает Александер Волкановски, чемпионом лёгкого веса является Хабиб Нурмагомедов. Исраэль Адесанья — чемпион среднего веса.