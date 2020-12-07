Уайт — о поединке Мейвезера с YouTube-блогером: вот где находится бокс

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на анонс поединка между непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером и известным YouTube-блогером Логаном Полом.



«Когда люди спрашивают меня о том, как поживает бокс, то вот где он находится. Разве этого пацана не побил геймер из Англии? И он собирается драться с Мейвезером?», — приводит слова Уайта Daily Star.



Напомним, бой состоится 20 февраля 2021 года.



25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.



43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.