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Уайт — о поединке Мейвезера с YouTube-блогером: вот где находится бокс

Уайт — о поединке Мейвезера с YouTube-блогером: вот где находится бокс
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на анонс поединка между непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером и известным YouTube-блогером Логаном Полом.

«Когда люди спрашивают меня о том, как поживает бокс, то вот где он находится. Разве этого пацана не побил геймер из Англии? И он собирается драться с Мейвезером?», — приводит слова Уайта Daily Star.

Напомним, бой состоится 20 февраля 2021 года.

25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.

43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

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