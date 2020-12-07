Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Логан Пол — о поединке с Мейвезером: мир может стать свидетелем самого громкого апсета

Логан Пол — о поединке с Мейвезером: мир может стать свидетелем самого громкого апсета
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

YouTube-блогер Логан Пол поделился ожиданиями от поединка с Флойдом Мейвезером.

«Я всегда пытаюсь найти самое трудное испытание, это настоящая мечта — встретиться с самым величайшим боксёром современности на ринге. Я отдамся этому бою на сто процентов и 20 февраля мир может стать свидетелем самого громкого апсета в истории бокса», — цитирует Пола BoxingScene.

Напомним, бой состоится 20 февраля 2021 года.

25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.

43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020