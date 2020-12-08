Бетербиев: если бы мы встретились с Ковалёвым в ринге, то он бы ответил за свои слова

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев поделился мнением о своём конфликте с Сергеем Ковалёвым.
«Бой с Ковалёвым — не яркое событие для меня. Может, для него и яркое. До того как в 2007 году встретиться с Ковалёвым на чемпионате России в Якутии, где я боксировал с ним в полуфинале, я уже был чемпионом Европы. Там было два фаворита — Макаренко и я. И я готовился подраться в финале с Евгением Макаренко. И мне в полуфинале попался Ковалёв, он с 75 кг поднялся в нашу категорию. И мы же по сборной все друг друга знаем, кто на что способен, и я вот как-то не был к нему готов, я уже думал про финал с Макаренко. И это моя ошибка на самом деле, я ни в коем случае не оправдываюсь. Неважно я тот бой провел, но выиграл его.
А затем когда он был чемпионом мира, меня один раз спросили в Канаде: „Ты боксировал с Ковалевым?“, я им сказал, что боксировал, они мне тогда — »Ты выиграл его?", я говорю, да. И в СМИ это сильно раздули, там уже Ковалев сделал пару некрасивых заявлений…
Для меня эта история не закрыта. Если бы мы встретились в ринге, он ответил бы мне за эти слова. Но так как мы боксёры, а не ковбои, чтобы на улице стреляться, поэтому мы пока не встретились" — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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