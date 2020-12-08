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Магомедшарипов не хочет поединка с Корейским Зомби

Магомедшарипов не хочет поединка с Корейским Зомби
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал, что его подопечный не заинтересован в поединке с бойцом Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский Зомби. Последний не так давно рассказал, что был бы не против встречи с Забитом.

«У Корейского Зомби два поражения в трёх последних боях. Он удобный соперник для Забита, но титульный бой за победу над ним не дадут. Этот поединок нам предлагают сделать трёхраундовым. Если Забит проведёт трёхраундовый бой, то это уже не претендентский поединок. В таком случае бой за пояс, скорее всего, дадут или Максу Холлоуэю, или Кэлвину Каттару. Домой приедем — подумаем, до марта еще много времени.

Мы всё уже перекинули на март. Мы-то приехали драться, но в США нелёгкая эпидемиологическая ситуация. Центр UFC, скорее всего, закроют на карантин. Мы решили, что смысла оставаться тут нет», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

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