Гаджиев решил пригласить Ромеро в FNG и назвал гонорар

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о намерении пригласить в промоушен известного бойца MMA Йоэля Ромеро, которого недавно отчислили из UFC. По его словам, на это может потребоваться примерно $ 250 тыс.
«Очевидно, что будем вести с ним переговоры, но не только мы. Думаю, все лиги будут с ним говорить.
Есть ли преимущество у нас? Может быть, есть. Лига перезагрузилась, и вызовы для Fight Nights важны. Так всегда бывает. В этом случае мы будем более заинтересованы, но всё будет упираться в деньги. Думаю, что $ 250 тысяч – это оправданный гонорар для Ромеро», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Sport24.
43-летний Ромеро выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений.
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