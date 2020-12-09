Шлеменко заявил о желании подраться с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил, что намерен сразиться с известным бойцом MMA Йоэля Ромеро, которого недавно отчислили из UFC.
«Я давно говорил, что хотел бы подраться с Ромеро. В UFC же много кто от него бегает, многие не хотели, а я говорил, что готов зайти и подраться.
Если Fight Nights подпишет Ромеро и предоставит мне возможность с ним подраться, я отдаю себе отчёт, что они в это много вложат, потому что этот бой недешёвый. Но в целом для подписания в UFC мне вообще не важно, будет это Ромеро или кто-то ещё», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.
43-летний Ромеро выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. У 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 9 декабря 2020
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53
-
20:00
-
18:51
-
17:40
-
15:37