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Результаты взвешивания турнира Bellator 254: Макфарлан оказалась тяжелее Веласкес

Результаты взвешивания турнира Bellator 254: Макфарлан оказалась тяжелее Веласкес
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.

В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Макфарлан оказалась чуть тяжелее Веласкес.

Один бой был отменён — Нейт Эндрюс не уложился в лимит лёгкого веса, его соперник, Гоити Ямаути, отказался принимать поединок.

Основной кард:

Илима-Лей Макфарлан (124,8) — Хулиана Веласкес (124,4)
Магомед Магомедов (136) — Матеус Маттос (135,2)
Ронни Маркес (252,1) — Линтон Вассел (239)
Дэвион Франклин (264) — Энтони Гаррет (241).

Предварительный кард:

Билли Гофф (169,8) — Робсон Грейси (170)
Кенни Чемпион (144,7) — Коди Лоу (145)
Ромеро Коттон (185,1) — Джастин Самтер (184,7)
Кемран Лачинов (170,9) — Шамиль Никаев (170,3)
Морис Джексон (201,3) — Грант Нил (204,9).

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