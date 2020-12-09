Результаты взвешивания турнира Bellator 254: Макфарлан оказалась тяжелее Веласкес

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.



В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Макфарлан оказалась чуть тяжелее Веласкес.



Один бой был отменён — Нейт Эндрюс не уложился в лимит лёгкого веса, его соперник, Гоити Ямаути, отказался принимать поединок.



Основной кард:



Илима-Лей Макфарлан (124,8) — Хулиана Веласкес (124,4)

Магомед Магомедов (136) — Матеус Маттос (135,2)

Ронни Маркес (252,1) — Линтон Вассел (239)

Дэвион Франклин (264) — Энтони Гаррет (241).



Предварительный кард:



Билли Гофф (169,8) — Робсон Грейси (170)

Кенни Чемпион (144,7) — Коди Лоу (145)

Ромеро Коттон (185,1) — Джастин Самтер (184,7)

Кемран Лачинов (170,9) — Шамиль Никаев (170,3)

Морис Джексон (201,3) — Грант Нил (204,9).