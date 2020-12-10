Валуев дал прогноз на бой Джошуа — Пулев

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка, в котором встретятся обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и претендент Кубрат Пулев. Бой состоится 12 декабря.

«Все вы прекрасно помните, как возвращался Энтони Джошуа, вернув свои пояса. Безусловно, его поражение мексиканцу (Энди Руису. — Прим. «Чемпионата») добавило, скажем так, ума и всего прочего. Он здорово похудел, стал лучше двигаться и при этом не растерял свой пушечный удар. Мы помним, что правым Джошуа отправлял соперников не раз на канвас.

Скорее всего, в этом поединке он вновь продемонстрирует свою мощь правого удара. Как это будет, в каком раунде – решать, конечно, вам. Я думаю, что развязка боя может наступить где-то в середине: в пятом, шестом, седьмом раунде. Маловероятно, что мы сумеем лицезреть все раунды. Всё-таки Кубрат Пулев, несмотря на то что он сравнительно давно боксирует, не встречался с теми соперниками, которых победил Джошуа. Это будет действительно интересный бой», — сказал Валуев в интервью YouTube-каналу «Рейтинг букмекеров».