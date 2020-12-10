Оливейра отреагировал на угрозу Фергюсона сняться с боя на UFC 256

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, прокомментировал слова американца Тони Фергюсона. Ранее Фергюсон пригрозил, что снимется с боя с Оливейрой, если тот провалит весогонку. Поединок должен пройти на турнире UFC 256 в ночь с 12 на 13 декабря мск.

«Передайте Тони, что я выполню свою часть договора. Ему не стоит переживать, что происходит у нас в команде. Пусть больше думает о своей весогонке.

У меня был отличный лагерь, я привлёк диетолога и тренера по физической подготовке, и они отлично справились со своей работой. Всё идёт по плану. Надеюсь, у Тони тоже. Когда мы желаем кому-то плохое, это иногда возвращается к нам», — сказал Оливейра на пресс-конференции.