Слова Хабиба переврали, увольнения из UFC, куда идти Ромеро. Слушай «Чемпионат. Подкаст»

А вот и третий подкаст про ММА «Больше не говори такие вещи», где мы обсуждаем Йоэля Ромеро, Артёма Лобова, Тони Фергюсона, Марвина Веттори, Хабиба Нурмагомедова, комментаторов UFC, титульные гонки, увольнения из лучшего промоушена и всё, всё, всё самое актуальное из мира ММА.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».
В этом выпуске:
0:00 – Начинаем очередную раздачу под названием «Больше не говори такие вещи»
0:35 – Обсуждаем два прошедших турнира UFC. Энтони Смит снова в титульной гонке?
4:08 – Неожиданно говорим про Колби Ковингтона и его неоднозначность
9:08 – Головная боль комментаторов: проблема правильного произношения фамилий в эфире
13:04 – Веттори уверенно перестрелял Херманссона и вызвал Косту. Что теперь будет на верхушке дивизиона?
21:57 – Обсуждаем яркие победы проспектов: Топурия, Долидзе, Левитт, Хилл
35:53 – Йоэль Ромеро больше не в UFC. Обсуждаем наследие кубинца и лучшее место для продолжения его карьеры
50:10 – Рубрика «Невелика потеря». Обсуждаем красивых девушек UFC и их увольнение
55:49 – Некоторым именитым ветеранам пора на выход. Кому именно?
1:02:30 – Bellator больше не подбирает списанных ветеранов. Насколько эффективна такая политика?
1:07:38 – Как составляются рейтинги UFC? Это фарс или реальный способ подогреть интерес к боям?
1:17:10 – Пресс-конференция Хабиба. Обсуждаем самое интересное: новый промоушен Eagle FC, возможное партнерство с UFC, 100 миллионов за возвращение
1:21:51 – Пандемия добралась до того, что отменяет бой Артёма Лобова
1:22:50 – ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Можно выиграть игру UFC 4 на Xbox или Playstation
1:23:43 – Хабиб номинирован на престижную награду BBC. Кто у него в конкурентах?
1:26:59 – Сколько зарабатывают комментаторы и ринг-анонсеры UFC
1:34:08 – Предстоящий турнир Bellator: почему Макфарлейн носит цветочек на голове и почему стоит следить за Магомедом Магомедовым
1:37:46 – UFC 256. Какие бои мы ждём больше всего? У Морено есть шансы?
1:44:53 – Тони Фергюсон сдулся. Или нет? Почему Оливейру недооценивают?
1:50:55 – Чимаев и Эдвардс не подерутся, но 20 декабря всё равно будет куча интересных поединков
1:54:35 – Напоминаем про КОНКУРС В КОММЕНТАРИЯХ! С вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютьюбе
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