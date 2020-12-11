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«Тебя вроде уволили». Сафаров упомянул о следующем бое в UFC, подписчики отреагировали

«Тебя вроде уволили». Сафаров упомянул о следующем бое в UFC, подписчики отреагировали
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Сапарбек Сафаров на своей странице в «Инстаграме» сообщил о начале сотрудничества с бойцовским клубом Universal Fighters. Россиянин отметил, что рад начать работу с «крупнейшим клубом страны», а после задал подписчикам вопрос, кого бы они хотели видеть его следующим соперником в UFC.

Необычность ситуации в том, что 9 декабря стало известно об увольнении Сапарбека из американского промоушена. Реакция подписчиков Сафарова была характерной.

«Ты может быть не в курсе, но тебя вроде уволили», — написал один из пользователей.

Ещё один подписчик написал следующее:

«Он походу не знает, что его уволили».

Соответствующий пост доступен на странице Сапарбека Сафаров в социальной сети «Инстаграм».

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