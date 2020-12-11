Президент UFC выбрал новую дату боя Чимаев — Эдвардс

Боец UFC швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев сразится с Леоном Эдвардсом 20 января 2021 года. Об этом сообщил журналист Аарон Бронштетер в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось отменить.

На счету 26-летнего Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах.