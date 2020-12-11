Фёдор Емельяненко рассказал, как стал религиозным человеком

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, рассказал, как стал религиозным человеком.
«В 2007 году был турнир в Нижнем Новгороде, там ребята из нашей команды победили, мы радовались. На следующий день поехали в Дивеево (в Дивеевский монастырь. — Прим. «Чемпионата»).
В Дивеево я понял, что об этой жизни я не знаю ничего абсолютно, а это то, чем мы должны жить. Скажу простым языком: господь коснулся моей души, и моя совесть заработала по-другому. Понял, что жить надо не так, что нужно себя менять.
Конечно, не сразу, а постепенно от многих вещей начал отказываться, какие-то, наоборот, делать. Стал потихонечку читать литературу духовную, стал узнавать о заповедях, о Христе, о святых начал читать, начал в храм ходить, исповедоваться, менять свою жизнь, бороться с грехами и страстями, стараюсь меньше совершать греховных поступков», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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