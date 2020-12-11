Бой Гэтжи — Чендлер — запасной вариант на случай срыва поединка Конора с Порье

Президент UFC Дана Уайт заявил, что для главного события турнира UFC 257 уже готовится запасной вариант. По словам функционера, если встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье по каким-либо причинам не состоится, вместо них в клетку выйдут бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

«Послушайте, если вы отправляетесь на «Бойцовский остров» ради большого боя с участием Макгрегора, у вас должен быть запасной план. Может ли запасным вариантом стать бой Гэтжи с Чендлером? Да», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, главным событием турнира UFC 257 должна стать схватка экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.