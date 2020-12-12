Дана Уайт — о переговорах с Хабибом: ставлю на себя

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что планирует встретиться с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в январе 2021 года. По его словам, он попытается убедить россиянина возобновить карьеру.

«Правда в том, что у Хабиба нет никаких обязательств. Единственное, он должен со мной встретиться в следующем месяце. Посмотрим, насколько смогу быть убедительным. Как и всегда, в переговорах поставлю на себя», — приводит слова Уайта TMZ.

Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.



Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.