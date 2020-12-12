Дана Уайт: нет ни одного шанса, что Конор подерётся с YouTube-блогером

Президент UFC Дана Уайт исключил вариант, при котором бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт выставочный поединок с YouTube-блогером Логаном Полом, который недавно подрался по правилам профессионального бокса с экс-баскетболистом Нэйтом Робинсоном и нокаутировал того во втором раунде.
«На данный момент Конор — один из величайших бойцов на планете. Он не должен драться с ребятами, которые записывают долбанные видео в YouTube. Для таких поединков есть свой рынок, и это не то, чем занимаюсь я. Нет ни одного шанса, что Макгрегор с ним подерётся.
Наступит день, когда Конор сможет проводить поединки такого формата и будет зарабатывать на этом кучу денег. Но это случится не так скоро", — приводит слова функционера TMZ.
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