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Кремлёв рассказал о планах работы AIBA, президентом которой он стал

Кремлёв рассказал о планах работы AIBA, президентом которой он стал
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв рассказал о планах своей работы в этой должности. Кремлёв был избран на роль президента AIBA 12 декабря.

«Наша задача сделать чистую и прозрачную организацию, к которой не может быть даже малейших вопросов. Все наши действия будут публичными, чтобы все видели нашу деятельность. И мы будем выполнять все рекомендации МОК, совместно с национальными федерациями будем решать все необходимые вопросы. Сейчас нам нужно провести реформы. Наша задача заключается в том, чтобы помогать национальным федерациям.

Так, мы на каждом континенте будем проводить большую работу по развитию бокса, в частности будем уделять особое внимание антидопинговой работе, повышению квалификации спортсменов и тренеров. Также на каждом континенте мы хотим открыть академии бокса. Ну и не будем забывать про работу со спонсорами. Повторюсь, мы должны создать чистую организацию. Для меня самое главное на ближайшее время — решить проблемы с долгами и начать реформы. Думаю, до марта мы проведем все необходимые реформы. Планирую уже с понедельника начать активное общение с национальными федерациями.

В ближайшее время мы будем публично объявлять всех спонсоров. И все средства, вырученные с маркетинга и от спонсоров, будут направлены на национальные федерации. Мы сделаем прозрачную схему, чтобы было видно, на что потрачены спонсорские деньги, — добавил Кремлёв. — Я иду не просто управлять организацией, а работать в интересах национальных федераций, спортсменов, тренеров», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

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