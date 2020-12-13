Дана Уайт: Оливейра в числе претендентов на титул

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал выступление Чарльза Оливейры на турнире UFC 256, признав, что после победы над Тони Фергюсоном бразилец включился в гонку за титулом.
«Он выглядел потрясающе. Поможет ли ему эта победа включиться в гонку за титулом? Рейтинги обновятся во вторник, посмотрим. Но без сомнений, он победил одного из лучших бойцов в мире и тяжелейшего соперника. Так что да, он в числе претендентов на титул», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.
Напомним, Чарльз Оливейра победил Тони Фергюсона единогласным решением судей, не оставив опытному американу не единого шанса. Это была его восьмая кряду победа. В минувшем бою он победил Кевина Ли. Отметим, что до UFC 256 Чарльз занимал в рейтинге лёгкого веса пятое место.
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