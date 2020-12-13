Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт: Оливейра в числе претендентов на титул

Дана Уайт: Оливейра в числе претендентов на титул
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал выступление Чарльза Оливейры на турнире UFC 256, признав, что после победы над Тони Фергюсоном бразилец включился в гонку за титулом.

«Он выглядел потрясающе. Поможет ли ему эта победа включиться в гонку за титулом? Рейтинги обновятся во вторник, посмотрим. Но без сомнений, он победил одного из лучших бойцов в мире и тяжелейшего соперника. Так что да, он в числе претендентов на титул», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Чарльз Оливейра победил Тони Фергюсона единогласным решением судей, не оставив опытному американу не единого шанса. Это была его восьмая кряду победа. В минувшем бою он победил Кевина Ли. Отметим, что до UFC 256 Чарльз занимал в рейтинге лёгкого веса пятое место.

В UFC появилась улучшенная копия Нурмагомедова. Похоже, Хабиб ушёл вовремя
Дана Уайт предложит Орлу бой с Оливейрой. И он может разрушить наследие российского чемпиона.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020