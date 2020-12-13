В UFC появилась улучшенная копия Нурмагомедова. Похоже, Хабиб ушёл вовремя

Заключительный номерной турнир UFC в 2020 году превзошёл все ожидания. Череда нокаутов, великолепные поединки, спорные судейские решения. Вся палитра ММА в одном флаконе. Ну и в полной мере оправдал ожидания соглавный бой, который для многих был самым ожидаемым в этот вечер. Тони Фергюсон вернулся в октагон после тяжелейшего поражения от Джастина Гэтжи, чтобы доказать, что он ещё способен вернуться в чемпионскую гонку.

Но по факту ещё до боя было понятно, что это будет лебединая песня Кукуя. Коллега Гусейнов подробно разобрал поведение Тони на последней неделе перед турниром, отметив намётки на упаднические настроения. К этому хочется добавить, что американец искал даже повод соскочить с этого боя, сохранив при этом лицо. Он грозился сняться, если соперник не сделает вес. Но Чарльз Оливейра уложился в лимит и был великолепен на протяжении всех отведённых 15 минут.

Неистовый Тони впал в депрессию. Поражение от Гэтжи и уход Хабиба надломили Кукуя? Фергюсон верит во всемирный заговор против него и не верит в свои силы и удачу.

Поединок он мог закончить ещё в первом раунде, когда после настырного выбора для себя лучшей позиции в гарде, он вышел на армбар и едва не оторвал Тони руку. Как Кукуй выдержал всё это, уму не постижимо. В стойке Фергюсон в буквальном смысле не понимал, что ему делать. Как только это было угодно бразильскому бойцу, Кукуй укладывался на канвас и уже никуда не мог вырваться. В какой-то момент стало складываться впечатление, что Оливейра проявил гуманизм к деклассированному ветерану.

Хабиб встретится с президентом UFC. Что потребует чемпион за возвращение? Орёл обещает сделать Дане очень интересное предложение. Интрига века?

Чарльз выглядел настолько уверенно, насколько тотально доминировал, что сомнений в его победе не было на протяжении всего боя. И невозможно было отделаться от ощущения, что мы видим проекцию боя, которому так и не суждено будет состояться. Бою Кукуя и Дагестанского Орла. Поскольку манера Оливейры вести поединок слишком явно напоминала традиционные действия Хабиба. Такие мысли начали посещать ещё тогда, когда Тони заикнулся о весогонке. Поскольку габариты Чарльза, весьма впечатляющие для лёгкого веса.

И нельзя отделаться от ощущения, что его манера «залежать» соперника слишком уж напоминает действия в октагоне Нурмагомедова. Ну прямо калька. Можно даже сказать, что Чарльз выглядит как улучшенная копия Хабиба. Модернизированная, если можно так выразиться. Они одного возраста, схожей манерой вести поединки, но у Оливейры какая-то на физическом уровне ощутимая мощь и невероятная физическая сила. Он вертел Фергюсона как ребёнок мягкую игрушку.

После памятного октябрьского вечера, когда Хабиб объявил о своём уходе, перебирались набитые оскомину имена. Имена бойцов, которых Орёл уже побеждал в октагоне. Оставался Тони, который постоянно об этом намекал. Но сейчас перспективы стать контендером улетучились. Зато совершенно отчётливо вырисовались контуры нового главного претендента на пояс в лёгком весе. После победного поединка Чарльз раскрыл подробности беседы в Даной Уайтом.

Оказывается, президент UFC едва ли не гарантировал победителю этой схватки чемпионский бой. И после этой информации жизнь заиграла новыми красками. Хабибу не избежать сейчас сравнений с великолепным бразильцем. Слишком схожи их стили: тотальное доминирование и великолепный грэпплинг. Плюс к этому, на счету Оливейры есть и зрелищные нокауты. Парень не был на виду у широкой публики, но наколотил к данному моменту восемь побед кряду. Семь из них – досрочные. Что, кстати, ни что иное, как огромный комплимент стойкости Фергюсона.

И тут уже не поспоришь с тем, что следующий его бой должен быть титульным. И теперь уже понятно, какой козырь держал в рукаве дана перед январской встречей с Хабибом. Никакой это не Конор (с ним у Уайта отношения испортились давно), не Жорж Сен-Пьер, которого президент лиги планирует использовать не как бойца, а как медийное лицо – аналитика. Порье и Гэтжи в качестве соперников Орла не интересны от слова совсем. Остаётся Чарльз Оливейра.

И тут уже Хабибу (если он решится на возвращение) от бразильского сверстника не отвертеться. Слишком шикарно он смотрится, слишком круто вырос в физическом и техническом плане. Плюс, гигантский опыт в UFC. Да, сам Хабиб и его поклонники не упускают случая козырнуть его идеальным рекордом (29-0). У Чарльза такой красоты в анкете нет. Но, в отличие от Орла, Оливейра только в UFC провёл 27 боёв. Да, на начальном этапе были поражения – не два и не три. Но именно эти поражения делали Чарльза лучше, сильнее.

Титул у Хабиба нужно забрать. Объясняем, почему это лучшее решение для UFC Дана Уайт должен быть последовательным. Финансовый провал боя Хабиб – Гэтжи – отличный аргумент.

И сейчас бразилец выглядит не просто угрожающе, на горизонте просто не видно ему конкурентов. Весь этот отрицательный опыт положительно сказался на нём, как на бойце. И чем дольше он будет доминировать в лёгком весе, тем больше будет блекнуть наследие Нурмагомедова. И когда Дана предложит действующему чемпиону бой с Оливейрой, сказать нет будет невероятно сложно. Но очень опасно, поскольку сейчас Чарльз выглядит улучшенной копией Хабиба.

Вспоминается один из ключевых моментов культового сериала «Бригада», когда Белый, глядя смерти в лицо сказал: «Важно, что скажут люди». И опыт подсказывает, что люди скажут, ой как скажут. И тень Оливейры будет тянуться за Хабибом не долго, а всегда. И чем больших успехов будет добиваться бразилец, тем активнее Хабибу будут напоминать об этом недоброжелатели. На последней большой пресс-конференции Орёл пошутил, что трудно будет отказаться от $ 100 млн, если их предложит Дана. Но оказывается, у Уайта есть аргументы помощнее…

«Если Дана предложит 100 миллионов — это будет проблема». Хабиб — о возвращении в UFC Орёл назвал главного претендента на свой пояс и пренебрежительно отозвался о Фергюсоне.

По сути, Хабиб ушёл вовремя. Сейчас у него идеальные показатели и достойное наследие. Он не убегал от Оливейры, ушёл тогда, когда посчитал нужным. И с этой точки зрения, претензии к нему будут необоснованные. А говорить люди будут всегда. Но если он согласится на бой и, не дай бог, проиграет его, разговоров хватит на несколько лет вперёд. В том числе и о том, насколько серьёзен сам рекорд Орла, который дрался в UFC в два раза меньше, чем Оливейра.

Итак, какие у нас расклады? Перед встречей Хабиба и Даны, у последнего есть аргумент, опровергнуть который будет крайне сложно. В случае отказа, Хабиб подвергнется шквальной критике, которая не прекратится никогда. В случае согласия, мы получим, возможно, самый эпичный бой в истории UFC. Ждать осталось немного. Будет очень интересно!