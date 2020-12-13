Фигейредо госпитализирван после боя с Морено
Ранним утром 13 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, в главном событии которого встретились чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено. Схватка прошла все отведённые регламентом пять раундов и завершилась вничью, благодаря чему Дейвисон сохранил титул.
После боя Фигейредо был госпитализирован, об этом рассказал президент компании Дана Уайт на пресс-конференции после турнира. Кроме того, функционер подтвердил информацию, что Фигейредо менее чем за сутки до боя находился в больнице из-за плохого самочувствия.
Напомним, Дейвисон установил рекорд лиги, став первым бойцом в истории, защитившим титул дважды за три недели.
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