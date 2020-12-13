Шлеменко: сравнивать Оливейру и Хабиба рано, у Чарльза одна победа над серьёзным бойцом

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой и отметил, что бразильца слишком рано сравнивать с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я бы не сказал, что Оливейра как-то похож на Хабиба, разница в действиях всё-таки была. Чарльз действовал в борцовском стиле, да, но Хабиб больше работает в граунд-паунд, а у бразильца работа на приёмы и позицию. Может быть, Оливейра выходит лучше на приёмы. Борьба у Хабиба на очень серьёзном уровне, но Фергюсон очень слабый.
Я не особо следил за этим боем, а Оливейру увидел совсем недавно. Если бы не Тони, вообще бы его не увидел. Но он молодец.
Титульный бой? Уйат, как пообещал, так и может забыть про это. Обычные игры промоушена. А сравнивать Оливейру и Хабиба рано, у него только одна победа над серьёзным бойцом, да и то после того, как он проиграл», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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