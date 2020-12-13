Минаков дал прогноз на бой Исмаилов — Штырков

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от встречи Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым, которая возглавит турнир ACA 115 в Москве 13 декабря.

«В вопросах прогнозов стараюсь быть объективным. У меня очень хорошие отношения с Исмаиловым и Штырковым, к обоим отношусь с огромным уважением. Если говорить о навыках, у Исмаилова больше шансов. Мага — очень скоростной, взрывной и, если его сравнивать с Иваном, более выносливый. Штырков же более мощный. При грамотном тактическом подходе, хорошей работе у клетки скорость Исмаилова можно нивелировать.



На месте Ивана просто давил бы, прижимал к клетке и брал контроль. Бой будет невероятно интересным, главную роль сыграет функциональная подготовка», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира ACA 115.