Магомед не стал снимать футболку, чтобы не пугать схуднувшего Ивана. LIVE!

В Москве на «ВТБ Арене» 13 декабря 2020 года состоится долгожданный турнир АСА 115. Главным событием шоу станет самый ожидаемый бой года в России. В октагон выйдут бойцы из полутяжёлого дивизиона Магомед Исмаилов и Иван Штырков. В карде турнира запланировано 16 поединков, что обещает болельщикам невероятное разнообразие стилей.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира АСА 115.
Огненное интервью Магомеда Исмаилова перед боем со Штырковым
Взвешивание ACA 115: Штырков перевесил Исмаилова
В преддверие турнира АСА 115 в Москве состоялась церемония взвешивания бойцов. По её итогам Штырков показал на весах 93,3 кг, Исмаилов – 92,9 кг. У Исмаилова этот поединок станет первым в полутяжёлом весе.
Дата боя Магомед Исмаилов – Иван Штырков
Поединок Исмаилов — Штырков пройдёт вечером 13 декабря. Начало боя – не ранее 22:00 мск. Поединок полутяжеловесов состоится в Москве, на «ВТБ Арене».
Дуэль взглядов Исмаилов — Штырков. Видео
Перед дуэлью взглядов Иван Штырков снял с себя футболку и позировал по голому торсу. Магомед выходил вторым и свою футболку оставил на теле. После церемонии заявил, что просто не хотел пугать Штыркова своими физическими кондициями.
Полный кард турнира АСА 115 с главным боем Исмаилов — Штырков
Основной кард
Магомед Исмаилов (16-2-1) — Иван Штырков (17-1-1), полутяжёлый вес
Магомедрасул Гасанов (14-2-0) — Артём Фролов (14-2-0), средний вес.
Предварительный кард
Юсуф Раисов (16-2-0) – Егор Голубцов (19-9-0), лёгкий вес
Андрей Гончаров (13-3-0) – Адлан Батаев (12-2-0), полулёгкий вес
Муслим Магомедов (7-0-0) – Мурат Гугов (7-2-0), полутяжёлый вес
Нурсултан Касымханов (11-2-0) – Алихан Сулейманов (11-2), полулёгкий вес
Мухамед Коков (15-5-0) – Хердесон Батиста (14-4-0), лёгкий вес
Евгений Егембердиев (11-3-0) – Люк Барнатт (15-9-0), полутяжёлый вес
Руслан Магомедов (15-1-0) – Дмитрий Побережец (25-5-1), тяжёлый вес
Алексей Полпудников (29-7-1) – Биберт Туменов (9-1-0), полулёгкий вес
Денис Смолдарёв (14-7-0) – Эльхан Мусаев (6-0-0), тяжёлый вес
Мурад Каламов (11-3-0) – Франсиско де Лима Мачиель (15-4-1), легчайший вес.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-4210099-magomed-ismailov--ivan-shtyrkov-aca-115-13-dekabrja-2020-gde-smotret-onlajn-vremja-nachala-transljacii-po-moskve.html?utm_source=copypaste
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