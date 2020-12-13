Магомед не стал снимать футболку, чтобы не пугать схуднувшего Ивана. LIVE!

Дуэль взглядов Исмаилов — Штырков. Видео

Перед дуэлью взглядов Иван Штырков снял с себя футболку и позировал по голому торсу. Магомед выходил вторым и свою футболку оставил на теле. После церемонии заявил, что просто не хотел пугать Штыркова своими физическими кондициями.